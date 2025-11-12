Derya Yildirim & Grup Simsek + Nadah EL Shazly Les Saulnières Le Mans
Derya Yildirim & Grup Simsek + Nadah EL Shazly
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Derya Yildirim & Grup Simsek réinventent la tradition anatolienne avec *Yarin Yoksa*, un album envoûtant mêlant compositions originales et chants folkloriques. Entre psychédélisme moderne et instruments traditionnels, leur musique transcende les langues pour toucher l’âme. Un concert à ne pas manquer, vibrant d’émotion et d’authenticité. .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
