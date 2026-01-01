Des abeilles et vous + spécial Saint-Valentin La Ruche Gourmande Charny Orée de Puisaye

Des abeilles et vous + spécial Saint-Valentin

La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye Yonne

2026-01-25

2026-03-12

2026-01-25 2026-01-31 2026-02-14 2026-03-08 2026-03-12 2026-03-14 2026-04-02 2026-04-23 2026-04-26 2026-06-07 2026-11-19

Des Abeilles & Vous , La Ruche fait son music hall, Notre nouveau spectacle vous invite à un tourbillon de chansons, de rires et d’émotions, entièrement chanté en live. Laissez-vous emporter par une ruche en pleine effervescence, où l’amour, l’humour et l’extravagance sont les reines de la fête ! Depuis plus de 30 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à venir butiner nos spectacles.

Le 14 février, spécial Saint-Valentin .

La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 63 41 cabaret@laruchegourmande.fr

