Des agents de la DRAC vous présentent leurs missions ! Hôtel Isaïe de Rochefort Poitiers

Des agents de la DRAC vous présentent leurs missions ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Hôtel Isaïe de Rochefort Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accès libre à certains espaces de la Direction régionale des Affaires culturelles – Site de Poitiers, et échanges avec des agents pour vous présenter leurs missions et vous faire partager la passion qui les anime !

Monuments historiques, archéologie, label Jardin remarquable, Livre et Lecture, Musique et Danse, logistique des bâtiments… autant de sujets que vous pourrez aborder avec ces agents.

Hôtel Isaïe de Rochefort 102 Grand’Rue, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 21 52 https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine L’hôtel de Rochefort doit son nom à Jean de Moulins – ou des Moulins, seigneur de Rochefort près de Mirebeau (Vienne), membre d’une famille de Blois.

Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1964 à 1965, il bénéficia de l’affection du roi, qui lui avait donné en mariage une de ses filleules, Louise Jamin. Le roi, désireux de le voir s’établir à Poitiers, lui donne en 1469 un logis, avec ses communs, dans la paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, la propriété donnée par Louis XI est restée dans la famille de Moulins.

À la fin du XVIe siècle, l’hôtel était la propriété de Charlotte de Moulins, descendante de Jean Charlotte et Isaïe Brochard, son mari. Ils ont fait construire la majeure partie du bâtiment située au fond de l’actuelle cour, remanié l’ancien logis aujourd’hui disparu et édifié le pavillon sur rue. Le fronton qui surmonte la lucarne côté cour intérieure, porte en effet le chiffre du couple : C et Y. La reconstruction et l’agrandissement ont été réalisés entre 1599, date de leur mariage et 1629.

Le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, a fait office d’hôtel de l’Intendance au XVIIe siècle. En 1786, Louis XVI acheta l’hôtel de Rochefort pour s’en servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les locaux furent occupés par l’administration militaire.

En 1927, les façades et les toitures ont été classées au titre des Monuments historiques. En 1969, l’hôtel de Rochefort, très dégradé à l’intérieur, est confié au ministère des Affaires culturelles pour le restaurer. La restauration dirigée par Charles Dorian, architecte en chef des monuments historiques, dura 5 ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes sont inaugurés en juin 1974 par Michel Guy, secrétaire d’État aux Affaires de la culture.

En 1985, la DRAC fut agrandie avec un nouveau bâtiment sur rue, par l’architecte Claude H. Aubert, puis en 1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau.

De l’état ancien de l’hôtel de Rochefort subsistent le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon sur rue, appelé dans les sources « la petite maison », correspond dans sa structure à la description faite en 1700. Le portail, côté rue, de même que l’intérieur, ont été entièrement refaits.

© DRAC SB