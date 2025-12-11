Des airs de fête, par la troupe ABOLIGABO Théâtre

Théâtre Romagne Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

La fête nous rassemble. Entre amis ou en famille, elle fait partie de nos vies “pour le meilleur et pour le pire”. Entre un mariage qui tourne mal, une chanson presque improvisée ou un repas de famille, laissez vous porter par ce que les personnages ont à vous dire. Si les scènes peuvent se répondre parfois, l’histoire n’est pas continue. Il vous sera proposé une mosaïque de séquences qui viendront parler de l’humain, de la relation à l’autre dans les interstices de la fête.

Sur réservation. Déconseillé aux moins de 12 ans. .

Théâtre Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 51 44

English : Des airs de fête, par la troupe ABOLIGABO Théâtre

L’événement Des airs de fête, par la troupe ABOLIGABO Théâtre Romagne a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou