Des algorithmes inspirés de la nature Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

[Conférence]

Au cœur du fonctionnement de nos ordinateurs, les algorithmes se résument à des séquences d’instructions élémentaires. Certains d’entre eux sont inspirés de la nature et permettent de résoudre des problèmes insolubles autrement. Ou presque ! Le prix à payer est parfois la précision de la solution, sa rapidité d’exécution ou la mémoire de votre ordinateur. Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte.
Le dimanche 25 janvier 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
