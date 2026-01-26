Des Amours de Redon

Place de la République Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Découvrez les jolies histoires d’amour mais aussi les romances compliquées qui ont fait vibrer la ville à travers les siècles. De l’amour courtois aux femmes légères , en passant par les amours presque éternels, arpentez les rues de Redon d’une autre façon ! .

Place de la République Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des Amours de Redon Redon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT PAYS DE REDON