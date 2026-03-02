Des-amours MJC Héritan Mâcon

Des-amours

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-04-24 20:00:00

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dès 12 ans

Gagnantes du Tremplin talents émergents féminins 2025 .

Par la compagnie Rêverie d’Acanthe

La Compagnie Rêveries d’Acanthe est une compagnie de théâtre pluridisciplinaire née de la rencontre entre Pauline Caviglia et Chloé Molleyres. Elles se sont rencontrées lors de leur formation artistique professionnelle à l’EPAS (École Professionnelle des Arts de la Scène) à Mâcon. Portées par une même envie de créer des spectacles originaux, poétiques et pluri-artistiques autour de thématiques qui leur tiennent à cœur, elles ont tout naturellement choisi de poursuivre leur collaboration artistique au-delà des murs de leur école. Dans un monde où les écrans occupent une place grandissante et risquent de nous déconnecter de l’essentiel, elles souhaitent insuffler poésie, douceur et simplicité au travers de leurs créations. C’est au moyen de scénographies épurées, thématiques parfois sensibles mais toujours empreintes d’espoir, chorégraphies et chansons originales qu’elles aspirent à toucher leur public.

Synopsis

Milena et Clémentine, deux âmes que tout semble opposer, se croisent et se découvrent. L’une incarne la douceur et la réserve, l’autre l’enthousiasme, parfois même l’étourderie

Au rythme des jeux de regards, des mains qui se frôlent, d’un amour dansé, de peines chantées et de doutes contés, suivez l’histoire de leur amour naissant. Main dans la main, les deux femmes avancent sur le chemin de la vie parsemé de rires, de larmes, de douceur et d’obstacles. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

