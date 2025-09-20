Des archéologues à travers l’objectif Musée historique de Villèle Saint-Paul

Des archéologues à travers l’objectif 20 et 21 septembre Musée historique de Villèle La Réunion

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Une immersion photographique au cœur des fouilles de Villèle, entre art et science – une exposition guidée par Indrafo Rabe

Musée historique de Villèle 3 Rue Mahatma Gandhi, 97435 Saint-Paul, France Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion +33262556410 https://www.musee-villele.re Le domaine de Villèle était situé au cœur d’un important domaine agricole. Cette habitation (au sens créole du terme) regroupe autour de la maison de maître l’ensemble des bâtiments de service et de production (cuisine, réserves, hôpital d’esclaves, logements des engagés, usine). Achevée en 1788, la maison de maître est la troisième construite en maçonnerie par A. Panon-Desbassyns sur un même modèle. Elle abrite aujourd’hui le musée de Villèle. La vocation du domaine est d’abord les cultures vivrières, auxquelles succédera la production du café puis de la canne à sucre. L’usine sucrière est édifiée en 1822 au sud de la maison, dont elle est séparée par des bâtiments de service. Ses vestiges, aujourd’hui ruinés, témoignent des nombreux remaniements que rendaient nécessaires l’évolution des techniques de la production sucrière durant le XIXe siècle.

Service régional de l’archéologie