Des architectes pour un château ! Rue du Château Pau

Des architectes pour un château !

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Une visite originale de l’exposition Projets et merveilles-Architecture et dessins au château de Pau .

Grâce aux différents documents d’archives et aux ouvrages, nous allons évoquer l’évolution architecturale du château de Pau lors des phases successives de travaux de restauration au 19e siècle.

Entre enthousiasme et regret, entre projet et réalité, les acteurs de cette aventure nous livrent sans détour leur vision du patrimoine. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

