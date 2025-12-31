Des archives pas si privées ! Archives municipales de Rennes Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

**Conférence, lectures et présentation de documents – Enora Hubert**

Quel est le point commun entre particuliers, architectes, commerces, associations, hommes politiques, syndicats, artistes ? Tous produisent des archives privées. Le terme est défini en opposition avec les archives publiques, émanant de l’administration territoriale et majoritaires dans un service d’archives. Entrés de façon extraordinaire, les fonds privés sont des documents très riches qui permettent une approche plus intime et personnelle de l’histoire de Rennes. Un tour d’horizon mettra en lumière leur intérêt et leur diversité, tant par leur provenance, leur support que leur contenu.

À partir du fonds de Charles et Louise Foulon (32 Z), l’objectif sera de comprendre les enjeux liés au classement des documents, mais aussi les questionnements qui entourent ces fonds moins encadrés que les versements publics. Ce fonds privé récemment classé nous éclaire sur de nombreux aspects, tant ces deux rennais au parcours remarquable ont eu un impact sur la vie locale.

Venez découvrir ces fonds méconnus, dont de nombreux originaux inédits seront visibles pour l’occasion !

Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France



