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Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier

Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Place du Martray

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire

Place du Martray Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Après une visite ludique de la cathédrale, deviens toi-même bâtisseur ou bâtisseuse en testant les arcs et les voûtes à l’aide de maquettes en bois ! A partir de 8 ans. Un adulte accompagnant par famille.   .

Place du Martray Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier a été mis à jour le 2026-03-28 par SITARMOR