Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier
Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier vendredi 17 avril 2026.
Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire
Place du Martray Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Après une visite ludique de la cathédrale, deviens toi-même bâtisseur ou bâtisseuse en testant les arcs et les voûtes à l’aide de maquettes en bois ! A partir de 8 ans. Un adulte accompagnant par famille. .
Place du Martray Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier a été mis à jour le 2026-03-28 par SITARMOR