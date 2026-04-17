Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire

Place du Martray Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Après une visite ludique de la cathédrale, deviens toi-même bâtisseur ou bâtisseuse en testant les arcs et les voûtes à l’aide de maquettes en bois ! A partir de 8 ans. Un adulte accompagnant par famille. .

Place du Martray Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Des arcs et des voûtes Pays d’art et d’histoire Tréguier a été mis à jour le 2026-03-28 par SITARMOR