Des arènes de Lutèce au jardin de Cluny Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS

Le 17 novembre Des arènes de Lutèce au jardin de Cluny

Un parcours surprenant entre le passé et le présent. Il débute aux Arènes de Lutèce qui réservent bien des surprises botaniques (un « houx-hérisson », un faux de Verzy, un sophora du Chili …), puis conduit à travers un quartier ancien où il est question d’écologie urbaine et de développement durable (murs végétalisés, mare, immeubles sociaux réhabilités, mobilité douce…). La visite s’achève au jardin médiéval du musée de Cluny présentant notamment des plantes indigènes comme décorations florales.

Rendez-vous : À l’entrée du square Capitan rue des arènes de Lutèce

Un parcours surprenant entre le passé et le présent, des arènes au jardin de Cluny.

Le lundi 17 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature