DES ARTISTES DANS LES VIGNES CHÂTEAU DE PEYSSONNIE Frontignan

Frontignan Hérault

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

​Profitez d’une visite inédite teintée d’œnotourisme, qui vous amènera du musée aux domaines viticoles de la cité.

Le muscat marque le territoire et l'identité de Frontignan la Peyrade, comme en témoignent les œuvres présentées.

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92

English :

enjoy an original tour with a touch of notourism, taking you from the museum to the city’s wineries.

German :

genießen Sie einen einzigartigen Rundgang durch die Stadt, der Sie vom Museum zu den Weingütern der Stadt führt.

Italiano :

godetevi un tour originale con un tocco di non turismo che vi porterà dal museo alle aziende vinicole della città.

Espanol :

disfrute de un original recorrido con un toque de no turismo que le llevará desde el museo hasta las fincas vinícolas de la ciudad.

