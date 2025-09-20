Des artistes dans les vignes Musée municipal Frontignan

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite inédite : Du musée aux domaines viticoles

Le Muscat façonne le territoire et l’identité de Frontignan la Peyrade, comme en témoignent les œuvres présentées au musée.

Profitez d’une visite inédite, teintée d’œnotourisme, qui vous mènera du musée jusqu’aux domaines viticoles de la cité.

Musée municipal 4bis Rue Lucien Salette, 34110 Frontignan, France Frontignan 34110 Hérault Occitanie 0467185005 https://www.frontignan.fr/mes-loisirs/culture-patrimoine-festivites/equipements-culturels/musee-municipal/ Ancienne chapelle des Pénitents blancs, vraisemblablement construite en 1642 et adossée aux remparts de la ville. Elle appartient ensuite à l’association paroissiale frontignanaise, avant d’être transformée en cinéma paroissial en 1959.

