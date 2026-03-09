Des Arts et des Sons

Forêt du Banney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous vous invitons pour un voyage au pays des sons et des vibrations en forêt .

Vous alternerez entre temps de marche (max 3 kms), temps d’écoute musicale et temps de création avec les éléments de la nature (création d’un mandala collectif) et l’écriture créative.

Vous serez accompagnés par le tambour, les cymbales, la kalimba etc…

Guidés sur le chemin des mots au cœur de la nature, venez vous reconnecter à votre imaginaire et à vos sensations.

Pour adultes et adolescents dés 14 ans. Inscriptions et renseignements par téléphone.

RDV Parking de la forêt du Banney à côté du parc à sangliers. .

Forêt du Banney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 27 80 bonjour@creer-serelier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des Arts et des Sons

L’événement Des Arts et des Sons Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD