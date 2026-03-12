Des ateliers de prévention routière pour les seniors Maison de la tranquilité publique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Senior

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et la direction du parcours de vie des aînés, propose des ateliers dédiés à la prévention routière à destination des seniors, en partenariat avec l’association de prévention routière.Comprendre, apprendre et appréhender : faites le point et venez tester vos connaissances ! Le jeudi 26 mars 2026, de 9h30 à 12h, participez à l’atelier « Tous piétons, avoir les bons réflexes ! »Maison de la tranquillité publique de Nantes – 11, boulevard StalingradAccès : tram ligne 1 arrêt ManufactureAtelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Maison de la tranquilité publique Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 99 99 https://maisontranquillite.nantes.fr/home.html 02 40 41 54 44 mailto:contact@maisontranquillite.fr



Afficher la carte du lieu Maison de la tranquilité publique et trouvez le meilleur itinéraire

