Des ateliers de Stand Up de 12 à 99 ans au Théâtre de la Concorde !, Théâtre de la Concorde Paris

Vous aimez faire rire les autres ? Vous aimez raconter des histoires ? Ou au contraire vous êtes timide et vous souhaitez être plus à l’aise pour prendre la parole en cours, au travail ou en public ? Vous avez envie de monter sur scène ?

Que vous soyez débutants, simplement curieux ou désireux d’affiner vos acquis, on vous attend au Théâtre de la Concorde, pour des ateliers de Stand Up de 12 à 99 ans !

À propos

Etoile et Compagnie est une compagnie de théâtre créée en 2011 sous l’impulsion d’Elsa Saladin qui investit tous les lieux propices à atteindre un large public : théâtres, centres culturels, centres d’animation, écoles, espaces publics… dans la Francophonie (Hexagone, Outre-mer, Belgique…), ce qui lui vaut d’être reconnue d’intérêt général en 2017.

Monter sur scène, c’est prendre confiance, trouver sa voix et la faire entendre. Et si le stand up était bien plus qu’un simple art du rire : un terrain d’expérimentation où chacun peut se découvrir et se réinventer ?

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 19h00

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 19h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T16:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-03-14T16:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

