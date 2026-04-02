Des Baies dans la Baie La ferme du Biez Jean Plerguer
Des Baies dans la Baie La ferme du Biez Jean Plerguer dimanche 3 mai 2026.
Plerguer
Des Baies dans la Baie
La ferme du Biez Jean La Ville Goriou Plerguer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Des Baies dans la Baie est une salon des vins réunissant une quinzaine de vignerons et vigneronnes de France ainsi qu’une quinzaine d’artisans et producteurs. .
La ferme du Biez Jean La Ville Goriou Plerguer 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 51 67 50 13
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L’événement Des Baies dans la Baie Plerguer a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel