Des bains-douches à Bain Public Bain Public Saint-Nazaire

Des bains-douches à Bain Public Bain Public Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Des bains-douches à Bain Public Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bain Public Loire-Atlantique

Réservation obligatoire. Ouverture des inscriptions en septembre. Visite d’une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez en sons et en images l’histoire du bâtiment occupé par Bain Public. Une visite à travers les décennies pour traverser ensemble les grandes étapes de cet édifice : de l’ouverture des bains-douches, au Théâtre Icare en passant par la bibliothèque temporaire ou encore le planning familial.

Bain Public 24 rue des Halles 44600 Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33(0)973160349 https://www.bainpublic.eu/ https://www.facebook.com/BainPublicSaintNazaire;https://www.instagram.com/bainpublic_stnazaire/ Pensé comme un espace ouvert de création, d’expérimentation et de transmission, Bain Public accueille des artistes professionnel.le.s et les accompagne dans leur travail de création et d’exploration de sujets de société qui nous concernent toutes et tous. Bain Public, situé dans les anciens bains-douches du centre-ville, est un lieu à vivre où sont organisés régulièrement des événements culturels et artistiques, notamment Les Sorties de Bain pour plonger dans l’univers des artistes invité.es. transports, parking, vélos

Découvrez en sons et en images l’histoire du bâtiment occupé par Bain Public. Une visite à travers les décennies pour traverser ensemble les grandes étapes de cet édifice : de l’ouverture des au en…

@ Archives municipales de Saint-Nazaire