Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle Office Culturel du Pays de Quingey Quingey
vendredi 16 octobre 2026 · Office Culturel du Pays de Quingey · Quingey
Informations pratiques
Quingey
Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Tout public, à partir de 8 ans – Gratuit. Durée : 45 min. Réservation appréciée.
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM)
De et avec : Sylvie Debras, Mise en scène : Stéphane Lefranc, Création lumière : Antonio Di Carlo, Création sonore : Aurélien Bertini & Zo.
bayadelle.fr
Sofia, adolescente sensible, vive et sportive, est malmenée au collège comme à la maison. Elle est écartelée entre une mère qui la met au régime restrictif et un père qui la suralimente au fastfood.
On se moque d’elle au collège. Mais est-elle grosse ? Ou pas ? .
Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr
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English : Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle
L’événement Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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