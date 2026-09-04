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Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

vendredi 16 octobre 2026 · Office Culturel du Pays de Quingey · Quingey

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Office Culturel du Pays de Quingey
Adresse
16 rue de l'école
Ville
25440 Quingey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Quingey

Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Tout public, à partir de 8 ans – Gratuit. Durée : 45 min. Réservation appréciée.
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM)
De et avec : Sylvie Debras, Mise en scène : Stéphane Lefranc, Création lumière : Antonio Di Carlo, Création sonore : Aurélien Bertini & Zo.
bayadelle.fr
Sofia, adolescente sensible, vive et sportive, est malmenée au collège comme à la maison. Elle est écartelée entre une mère qui la met au régime restrictif et un père qui la suralimente au fastfood.
On se moque d’elle au collège. Mais est-elle grosse ? Ou pas ?   .

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92  officeculturelquingey@orange.fr

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English : Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle

L’événement Des baleines dans la cour, Cie Bayadelle Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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