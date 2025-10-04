Des balles et des bulles Bibliothèque municipale Courbevoie

Des balles et des bulles Bibliothèque municipale Courbevoie samedi 4 octobre 2025.

Des balles et des bulles Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Les deux clubs de lecture des bibliothèques de Courbevoie se rencontrent. Une adaptation en BD peut-elle être meilleure que son roman ? Ou au contraire, le roman est-il indétrônable face à sa transposition en images ? Dans un cadre convivial et ludique, fans de BD et inconditionnels du roman affronteront leurs points de vue pour le meilleur ou… pour le pire ?

Bibliothèque municipale 41 RUE DE COLOMBES 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0171057338 https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?sur [{« type »: « email », « value »: « biblioanimations@ville-courbevoie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 73 38 »}]

Les deux clubs de lecture des bibliothèques de Courbevoie se rencontrent. Une adaptation en BD peut-elle être meilleure que son roman ? Ou au contraire, le roman est-il indétrônable face à sa en ? un…

©VilledeCourbevoie