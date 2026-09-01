Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Entre ville et campagne, des mélodies traditionnelles du Limousin retrouvent leurs ancêtres dans des partitions anciennes. Causeries musicales avec morceaux chantés et joués par Jean-Marc Delaunay. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle
L’événement Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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