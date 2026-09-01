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AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Entre ville et campagne, des mélodies traditionnelles du Limousin retrouvent leurs ancêtres dans des partitions anciennes. Causeries musicales avec morceaux chantés et joués par Jean-Marc Delaunay.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25  musee@saint-yrieix.fr

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English : Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle

L’événement Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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