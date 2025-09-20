Des bâtisseurs de cathédrale aux Compagnons du tour de France, par François Ichier Cité épiscopale Meaux

Des bâtisseurs de cathédrale aux Compagnons du tour de France, par François Ichier Samedi 20 septembre, 14h30 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Lieu de rendez-vous : Cathédrale Saint-Étienne de Meaux

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Par François Ichier

Docteur en histoire, spécialiste du compagnonage et des chantiers cathédraux

Apparu au Moyen Âge en opposition au système corporatif, le compagnonage a traversé les siècles jusqu’à aujourd’hui pour proposer à la jeunesse ouvrière une forme originale d’apprentissage et le perfectionnement dans les métiers « dits » manuels. Réseau d’épanouisssement et d’excellence. Une invitation à découvrir cette institution, inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

Conférence

crédit : musée Bossuet, Meaux