Des BD, mes parents et moi ! Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Nous vous convions à venir en famille avec vos BD préférées et à profiter d’un moment intergénérationnel de partage. De Tintin à Mortelle Adèle en passant par les comics nous passerons un moment joyeux et plein de bulles ! A la suite de l’échange nous apprendrons à créer notre propre planche de BD !
– A partir de 7 ans avec les parents !
– Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .
+33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
