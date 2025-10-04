Des BD, mes parents et moi ! Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Nous vous convions à venir en famille avec vos BD préférées et à profiter d’un moment intergénérationnel de partage. De Tintin à Mortelle Adèle en passant par les comics nous passerons un moment joyeux et plein de bulles ! A la suite de l’échange nous apprendrons à créer notre propre planche de BD !

– A partir de 7 ans avec les parents !

– Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

