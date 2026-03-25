Des bébés à la bibli place de l’église Chevanceaux
Des bébés à la bibli place de l’église Chevanceaux jeudi 2 avril 2026.
Des bébés à la bibli
place de l’église Médiathèque de Chevanceaux Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 09:15:00
fin : 2026-04-02 10:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans. Venez accompagnés de vos petits pour le plaisir d’écouter de belles histoires.
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place de l’église Médiathèque de Chevanceaux Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77 mediatheque@chevanceaux.fr
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English :
Entertainment for children aged 0 to 3. Come along with your little ones for the pleasure of listening to beautiful stories.
L’événement Des bébés à la bibli Chevanceaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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