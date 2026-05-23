Des bébés et des livres Hôtel de ville Lamonzie-Saint-Martin
Des bébés et des livres Hôtel de ville Lamonzie-Saint-Martin jeudi 4 juin 2026.
Lamonzie-Saint-Martin
Des bébés et des livres
Hôtel de ville 14 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:30:00
fin : 2026-06-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Des Bébés et des livres Autour des livres et du son avec la Cie Le Fil Bleu
Ateliers et lectures pour les 0-3 ans. Gratuit sur inscription
En partenariat avec le service petite enfance de la CAB, le relais petite enfance de la CAB, et le réseau des bibliothèques de la CAB. .
Hôtel de ville 14 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 30 73 12
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English : Des bébés et des livres
L’événement Des bébés et des livres Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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