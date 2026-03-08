DES BIBERONS ET DES LIVRES Lignan-sur-Orb

DES BIBERONS ET DES LIVRES

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Une séance de lecture douce et interactive pour les enfants de 6 mois à 3 ans, mêlant histoires, comptines et jeux sensoriels dans un cadre convivial.

Chaque mois, la médiathèque Albertine Sarrazin invite familles et tout-petits à partager un moment privilégié autour des premiers livres. Guidés par Sylvie, les enfants de 6 mois à 3 ans découvrent des histoires tendres, des comptines chantées et de petites activités ludiques adaptées à leur âge. Cette animation vise à éveiller le goût de la lecture dès le plus jeune âge, encourager le lien parent-enfant et développer le langage dans un environnement bienveillant. Gratuit mais sur inscription obligatoire (places limitées). .

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

A gentle, interactive reading session for children aged 6 months to 3 years, combining stories, nursery rhymes and sensory games in a friendly setting.

