AGENDA · Taulé
Des bots du futur Taulé
mercredi 30 septembre 2026 · Taulé
Informations pratiques
Taulé
Des bots du futur
Médiathèque Imagine Taulé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Viens dessiner et imaginer les « bots » du futur avec l’illustrateur Jean-Phy ! .
Médiathèque Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37
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English :
L’événement Des bots du futur Taulé a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX