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AGENDA · Taulé

Des bots du futur Taulé

mercredi 30 septembre 2026 · Taulé

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Médiathèque Imagine
Ville
29670 Taulé
Département
Finistère
Tarif

Taulé

Des bots du futur

Médiathèque Imagine Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Viens dessiner et imaginer les « bots » du futur avec l’illustrateur Jean-Phy !   .

Médiathèque Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37 

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English :

L’événement Des bots du futur Taulé a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX