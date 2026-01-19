Des bourgeons à gogo Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

En hiver, l’observation des bourgeons est, comme celle des écorces, un moyen de reconnaître les arbres. La position sur les branches, la couleur, le nombre d’écailles, seront autant d’indices pour aider à distinguer quelques arbres communs comme le frêne, le chêne et le merisier.

Le vendredi 27 février 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

