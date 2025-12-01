Des bouteilles sous le sapin Varrains

Des bouteilles sous le sapin

Une dégustation conviviale au Domaine… et peut-être l’occasion de remporter l’une des bouteilles cachées sous le sapin !

Et comme les fêtes approchent, ce sera aussi le moment idéal pour découvrir les coffrets, préparer vos cadeaux ou faire le plein de vos cuvées préférées pour vos tables de fin d’année, tout en profitant de l’ambiance magique du Domaine. Le domaine a hâte de partager ces moments et d’autres surprises avec vous.

Fin d’année = dégustations, nouveautés et bonne humeur au Domaine !

Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 de 9h à 18h. .

A convivial tasting at the Domaine? and maybe the chance to win one of the bottles hidden under the tree!

