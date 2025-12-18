DES BREBIS ET DES VIGNES Octon

DES BREBIS ET DES VIGNES

A l’occasion de l’Année internationale du pastoralisme, le Grand Site vous emmène à la rencontre de Laura la bergère, éleveuse de brebis, et de la famille Dardé, au Mas des Chimères, découvrir leurs métiers et passions. Laura fait pâturer son troupeau au gré des saisons autour du Salagou.

En hiver, ce sont les vignes de la vallée du Salagou qui profitent du passage des brebis.

Comment cet échange de bons procédés bénéficie à tous troupeau, vignes, biodiversité et consommateurs ?

A travers leurs témoignages, nous verrons le lien entre pastoralisme et écosystèmes, l’avantage de ces pratiques vis à vis du changement climatique pour des productions plus durables.

Une dégustation de vin sera proposée au caveau après la balade.

To mark the International Year of Pastoralism, the Grand Site invites you to meet Laura the shepherdess, a sheep breeder, and the Dardé family, at the Domaine du Mas des Chimères.

