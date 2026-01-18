DES BREBIS ET DES VIGNES

Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

À la rencontre de Laura la bergère, éleveuse de brebis, et de la famille Dardé, au Mas des Chimères, afin de découvrir leurs métiers et passions.

À l’occasion de l’année internationale du pastoralisme, le Grand Site vous emmène à la rencontre de Laura la bergère, éleveuse de brebis, et de la famille Dardé, au Mas des Chimères, afin de découvrir leurs métiers et passions.

Laura fait pâturer son troupeau au gré des saisons, autour du lac du Salagou. En hiver, ce sont les vignes de la vallée du Salagou qui profitent du passage de ses brebis. Comment cet échange de bons procédés bénéficie à tous troupeau, vignes, biodiversité et consommateurs ?

À travers leurs témoignages, vous découvrez le lien entre pastoralisme et écosystèmes, l’avantage de ces pratiques vis à vis du changement climatique pour des productions plus durables.

Après la balade, une dégustation de vin est proposée au caveau.

Gratuit. Niveau facile.

Prévoir eau, chaussures et tenue adaptées.

Attention, aucun animal accepté.

Par le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze et le service Patrimoine du Salagou Coeur d’Hérault .

Octon 34800 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet Laura the shepherdess, a sheep breeder, and the Dardé family, at Mas des Chimères, to discover their professions and passions.

L’événement DES BREBIS ET DES VIGNES Octon a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS