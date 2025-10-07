Des Bulles et Des Mots Bibliothèque Gutenberg Paris
Des Bulles et Des Mots Bibliothèque Gutenberg Paris mardi 7 octobre 2025.
Venez échanger avec des bibliothécaires autour d’un apéro de nouveautés et de coups de cœur.
N’hésitez pas à apporter du grignotage à partager !
à partir de 13 ans
Un club de lecture autour de la littérature Young Adult, en romans, BD, mangas, et autres !
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
Le mardi 07 octobre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR