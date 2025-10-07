Des Bulles et Des Mots Bibliothèque Gutenberg Paris

Venez échanger avec des bibliothécaires autour d’un apéro de nouveautés et de coups de cœur.

N’hésitez pas à apporter du grignotage à partager !

à partir de 13 ans

Un club de lecture autour de la littérature Young Adult, en romans, BD, mangas, et autres !

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR