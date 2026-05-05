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Des cascades pleines de vie, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie

Des cascades pleines de vie, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie

Des cascades pleines de vie, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Lieu de rdv donné à la réservation

Adresse : Lieu de rdv donné à la réservation VIRE NORMANDIE

Ville : 14500 Vire Normandie

Département : Calvados

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Des cascades pleines de vie Mercredi 22 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00

Si je vous parle de fourmis, vous connaissez… Mais si je vous parle de porte-bois, de gammares ou d’éphémères, c’est peut-être un peu plus mystérieux… Alors, enfilez vos bottes et allons découvrir le monde des petites bêtes aquatiques !
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Gratuit, tout public (dès 5 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(Sur place/2h) – Niveau 1

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Si je vous parle de fourmis, vous connaissez… Mais si je vous parle de porte-bois, de gammares ou d’éphémères, c’est peut-être un peu plus mystérieux… Alors, enfilez vos bottes et allons découvrir…

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