Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21 2026-02-22

Concert de variété avec des artistes TV avec Violaine, Denis, Elodie, Geoffrey, Dorian, Léa, Aurélie (de N’oubliez pas les Paroles), Maïssa, Louanne, Maëline (de The Voici Kid), Axelle Dimète (deM6)…

Pratique samedi 21 février à 20h30 & dimanche 22 février à 14h30 à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne.

Ouverture des billetteries samedi 27 septembre 2025 de 14h à 16h à la salle des associations de Berd’huis et samedi 4 octobre 2025 de 14h à 16h à la salle à côté de la mairie de Condé-sur-Huisne.

Réservations au 07 80 56 18 79 ou 06 08 13 34 79. .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 08 13 34 79

English : « Des chansons plein la tête » Concert de variété

