Des chansons plein la tête Salle polyvalente GOUZON Gouzon

Salle polyvalente GOUZON 13 rue Raymonde Hervouet Gouzon Creuse

Début : 2025-11-02

Des chansons plein la tête, concert de variétés. Retrouvez les succès de la chanson française par des artistes que vous avez vus lors d’émissions télévisées (N’oubliez pas les paroles, The Voice Kids …) .

Salle polyvalente GOUZON 13 rue Raymonde Hervouet Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 72 42 mdorelbraquet@gmail.com

