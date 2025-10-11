Des charmes de l’illusion à la réalité Salle A Noste Soustons

Salle A Noste 18 Rue de Moscou Soustons Landes

L’animateur présentera différents tours de magie et expliquera comment il a pu tromper notre cerveau.

On verra que notre cerveau, lorsque nos sens sont captivés et saturés, peut ne plus voir la réalité.

Par ses contacts avec le public, l’intervenant occasionne des échanges où la diversion entre en jeu. Il expliquera, en schématisant, comment fonctionne la connexion entre vue et cerveau.

Des démonstrations, très visuelles et explicites, comprendront lévitation, apparition-disparition, changement de couleur, illusions d’optique, manipulations, … Elles s’inscrivent dans le cadre des journées de la « Fête de la Science 2025 » .

Salle A Noste 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 53 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr

English : Des charmes de l’illusion à la réalité

The presenter will demonstrate various « magic tricks » and explain how he was able to trick our brains.

German : Des charmes de l’illusion à la réalité

Der Moderator wird verschiedene « Zaubertricks » vorführen und erklären, wie er unser Gehirn täuschen konnte.

Italiano :

Il relatore mostrerà vari « trucchi magici » e spiegherà come è riuscito a ingannare il nostro cervello.

Espanol : Des charmes de l’illusion à la réalité

El presentador hará una demostración de varios « trucos de magia » y explicará cómo ha podido engañar a nuestros cerebros.

