Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut L’Alto Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut

L’Alto 5 avenue Francois Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône-et-Loire.

Un groupe de photographes du club a pris son envol aux 4 coins du département pour donner sa vision du patrimoine architectural à travers les vestiges et châteaux.

Esthétique, entouré de jardins majestueux ou discret, dans l’intimité d’un joli coin de nature, chaque château dévoile son charme propre.

Nous vous souhaitons un bon survol en compagnie du photoclub et de ses partenaires unis autour de ce projet ! .

L’Alto 5 avenue Francois Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 65 61 photoclub.lecreusot@gmail.com

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English : Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut

L’événement Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II