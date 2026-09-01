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AGENDA · Le Creusot

Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut L’Alto Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · L'Alto · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Alto
Adresse
5 avenue Francois Mitterrand
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut

L’Alto 5 avenue Francois Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône-et-Loire.
Un groupe de photographes du club a pris son envol aux 4 coins du département pour donner sa vision du patrimoine architectural à travers les vestiges et châteaux.
Esthétique, entouré de jardins majestueux ou discret, dans l’intimité d’un joli coin de nature, chaque château dévoile son charme propre.
Nous vous souhaitons un bon survol en compagnie du photoclub et de ses partenaires unis autour de ce projet !   .

L’Alto 5 avenue Francois Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 65 61  photoclub.lecreusot@gmail.com

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English : Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut

L’événement Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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