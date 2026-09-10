Des chiens & des loups Galerie Net Plus Cesson-Sévigné

Informations pratiques

La Galerie Net Plus ouvre sa nouvelle saison avec Des chiens et des loups, une exposition collective consacrée à la jeune création. Pour cette nouvelle exposition, nous réunissons Kels Coker, Seoyoung Je, Lucien Lyon, Marie Rapinel et Manon Salmon. Cinq artistes, cinq univers singuliers, cinq façons d’explorer et de transformer le réel.

Entre peinture, sculpture, installation et pratiques hybrides, les œuvres présentées jouent avec la mémoire, l’enfance, le rêve et les récits intimes. Elles proposent chacune une manière différente de regarder, de raconter et de réinventer le monde qui nous entoure.

🥂 Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre 2026 pour le vernissage !

📅 Jeudi 10 septembre 2026

🕡 18h30

📍 Galerie Net Plus – Rennes

🎟️ Entrée libre

Venez découvrir les œuvres, rencontrer les artistes et partager avec nous ce premier rendez-vous de la saison.

L’exposition sera visible du 10 septembre au 6 novembre 2026.

Amateur·rices d’art, professionnel·les, partenaires, voisin·es ou simplement curieux·ses : vous êtes les bienvenu·es !

Au plaisir de vous retrouver à la Galerie Net Plus.