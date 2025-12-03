Des chiens et des livres ! Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Un chien à la médiathèque… L’association Cœur de Loulou, engagée pour développer la médiation animale, propose d’accompagner la pratique de la lecture chez les plus jeunes, un chien à leurs côtés.
Profitez de l’occasion pour découvrir le fonds Lire autrement , avec des livres adaptés pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans la lecture.
Dès 6 ans, en famille. .
