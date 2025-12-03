Des chiens et des livres ! Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Des chiens et des livres !

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Un chien à la médiathèque… L’association Cœur de Loulou, engagée pour développer la médiation animale, propose d’accompagner la pratique de la lecture chez les plus jeunes, un chien à leurs côtés.

Profitez de l’occasion pour découvrir le fonds Lire autrement , avec des livres adaptés pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans la lecture.

Dès 6 ans, en famille. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

