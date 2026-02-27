Des chiens tellement parisiens Maison de l’animal Paris

Alain Lambert est éducateur canin et médiateur. Chaque jour, il sillonne Paris sur son vélo cargo, l’occasion pour lui de prendre en photo les

chiens qu’il rencontre dans les jardins, dans la rue, à un café, dans

différents quartiers de la capitale.

Venez à sa rencontre et

découvrez une certaine « sociologie canine » des quartiers de Paris à

travers l’exposition d’une sélection de ses photographies. Un moment convivial autour

d’une boisson chaude, d’un jus de fruit ou d’une gamelle d’eau pour nos

amis les chiens.

Intervenant : Alain Lambert,

Le chien du citoyen.



Le mardi 03 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



