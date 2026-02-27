Des chiens tellement parisiens Maison de l’animal Paris
Des chiens tellement parisiens Maison de l’animal Paris mardi 3 mars 2026.
Alain Lambert est éducateur canin et médiateur. Chaque jour, il sillonne Paris sur son vélo cargo, l’occasion pour lui de prendre en photo les
chiens qu’il rencontre dans les jardins, dans la rue, à un café, dans
différents quartiers de la capitale.
Venez à sa rencontre et
découvrez une certaine « sociologie canine » des quartiers de Paris à
travers l’exposition d’une sélection de ses photographies. Un moment convivial autour
d’une boisson chaude, d’un jus de fruit ou d’une gamelle d’eau pour nos
amis les chiens.
Intervenant : Alain Lambert,
Le chien du citoyen.
Pour tout savoir sur les chiens de Paris avec Alain Lambert, photographe.
Le mardi 03 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
