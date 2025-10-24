Des chiffres et des lettres Châlette-sur-Loing
Des chiffres et des lettres Châlette-sur-Loing vendredi 24 octobre 2025.
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-10-24 15:00:00
2025-10-24
Le compte est bon ? Le mot le plus long ? Venez jouer au célèbre jeu avec le club des Chiffres et des lettres de Chalette. À partir de 8 ans, sur inscription. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
