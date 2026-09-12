Des chips et des lettres Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Spécial Utopiales avec Le Cercle des Lectonautes. Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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