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Des chips et des lettres Médiathèque Jacques Demy Nantes

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Des chips et des lettres Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Spécial Utopiales avec Le Cercle des Lectonautes. Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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