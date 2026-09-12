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Des chips et des lettres Médiathèque Jacques Demy Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Spécial Utopiales avec Le Cercle des Lectonautes. Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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