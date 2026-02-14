Des chips et des lettres, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Des chips et des lettres Mardi 17 février, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Échanges culturels. Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses derniers coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

