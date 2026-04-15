Des chips et des lettres, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Des chips et des lettres, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 5 mai 2026.
Des chips et des lettres Mardi 5 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses derniers coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Romans, BD, documentaires, films ou musiques… La Bibliothèque vous présente ses derniers coups de cœur autour d’un verre, et d’un bol de chips bien sûr.
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