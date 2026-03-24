Des Choeurs et des Croches: concert de Frédéric Canifet Le Bourg Le Brethon

Des Choeurs et des Croches: concert de Frédéric Canifet

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de son festival des Choeurs et des Croches, l’AGORA accueille en l’Eglise Saint-Pierre, Frédéric Canifet pour un concert de piano autour d’un registre de variétés.

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Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97

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English :

As part of its Festival des Choeurs et des Croches, AGORA welcomes Frédéric Canifet to the Eglise Saint-Pierre for a piano concert featuring a variety of music.

L’événement Des Choeurs et des Croches: concert de Frédéric Canifet Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme