Des Choeurs et des Croches: concert de l’Ensemble Parchemins Le Bourg Le Brethon

Des Choeurs et des Croches: concert de l’Ensemble Parchemins

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de son festival des Choeurs et des Croches, l’AGORA accueille en l’Eglise Saint-Pierre, l’Ensemble Parchemins (Matéo Crémades et Nathalie Ferron) pour un concert de musique baroque minimaliste.

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Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97

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English :

As part of its Choeurs et Croches festival, AGORA welcomes Ensemble Parchemins (Matéo Crémades and Nathalie Ferron) to Eglise Saint-Pierre for a concert of minimalist baroque music.

L’événement Des Choeurs et des Croches: concert de l’Ensemble Parchemins Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme