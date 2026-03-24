Des Choeurs et des Croches: concert d’Yves Vessière Le Bourg Le Brethon
Des Choeurs et des Croches: concert d’Yves Vessière Le Bourg Le Brethon samedi 25 juillet 2026.
Des Choeurs et des Croches: concert d’Yves Vessière
Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre de son festival des Choeurs et des Croches, l’AGORA accueille en l’Eglise Saint-Pierre, d’Yves Vessière pour un concert guitare et voix. Chansons.
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Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97
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English :
As part of its Choeurs et Croches festival, AGORA welcomes Yves Vessière to the Eglise Saint-Pierre for a guitar and voice concert. Songs.
L’événement Des Choeurs et des Croches: concert d’Yves Vessière Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme