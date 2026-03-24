Des Choeurs et des Croches: concert K-Barré-DK Phonie Le Bourg Le Brethon
Des Choeurs et des Croches: concert K-Barré-DK Phonie Le Bourg Le Brethon samedi 8 août 2026.
Des Choeurs et des Croches: concert K-Barré-DK Phonie
Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre de son festival des Choeurs et des Croches, l’AGORA accueille en l’Eglise Saint-Pierre, le K-Barré-DK Phonie (Dominique Kovacs autrice et compositrice) pour un concert piano et voix.
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Le Bourg Eglise Saint-Pierre Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97
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English :
As part of its Choeurs et Croches festival, AGORA welcomes K-Barré-DK Phonie (Dominique Kovacs, author and composer) to the Eglise Saint-Pierre for a piano and voice concert.
L’événement Des Choeurs et des Croches: concert K-Barré-DK Phonie Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme