Des chorales à la Maison du Braconnage – Chaon, 6 juin 2025 07:00, Chaon.

Loir-et-Cher

Des chorales à la Maison du Braconnage Rue de Vouzon Chaon Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

LES VIP invitent ENVOL à la Maison du Braco ! Rencontre amicale entre deux ensembles amateurs féminins. Venez (re)découvrir ces deux ensembles et partager une répétition-concert, où vont se mêler sur quelques morceaux et pour la première fois, toutes leurs voix.

Des chorales à la Maison du Braconnage. LES VIP invitent ENVOL à la Maison du Braco ! Rencontre amicale entre deux ensembles amateurs féminins. Venez (re)découvrir ces deux ensembles et partager une répétition-concert, où vont se mêler sur quelques morceaux et pour la première fois, toutes leurs voix ! Du travail en direct, mais aussi du plaisir !! Vous serez peut-être même sollicités… L’ensemble vocal Envol , un chœur membre de l’association ARTEMPO d’Orléans, constitué de dix voix de femmes s’est produit en avril 2022 avec un répertoire de reprises (Jeanne Cherhal, les Frères Jacques, Yves Jamait, Anne Sylvestre…) teinté d’espièglerie et de complicité. LES V.I.P, ensemble féminin issu de la chorale fertésienne Tous les airs y sont .

Rue de Vouzon

Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 contact@lesamisdubraco.com

English :

LES VIP invite ENVOL to the Maison du Braco! A friendly encounter between two female amateur ensembles. Come and (re)discover these two ensembles and share in a rehearsal-concert, where for the first time, all their voices will mingle for a few pieces.

German :

LES VIP laden ENVOL ins Braco-Haus ein! Freundschaftliche Begegnung zwischen zwei weiblichen Amateurensembles. Entdecken Sie diese beiden Ensembles (wieder) und teilen Sie eine Konzertprobe, bei der sich bei einigen Stücken und zum ersten Mal alle ihre Stimmen vermischen werden.

Italiano :

LES VIP invitano ENVOL alla Maison du Braco! Un incontro amichevole tra due ensemble amatoriali femminili. Venite a (ri)scoprire questi due ensemble e a partecipare a una prova-concerto, in cui le loro voci si fonderanno per la prima volta su alcuni brani.

Espanol :

¡LES VIP invitan a ENVOL a la Maison du Braco! Un encuentro amistoso entre dos conjuntos femeninos aficionados. Venga a (re)descubrir estos dos conjuntos y comparta un ensayo-concierto en el que todas sus voces se mezclarán por primera vez en algunas piezas.

L’événement Des chorales à la Maison du Braconnage Chaon a été mis à jour le 2025-05-21 par ADT41